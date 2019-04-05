Тамбовские школьники побывали в одиночной камере и кабинете сотрудника НКВД

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-05T18:01:02+03:00

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Нет, это не тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. Это всего лишь культурный образовательный поход. Ученики школы №4 города Рассказово посетили музей уголовно-исполнительной системы Тамбовской области. Экскурсию для старшеклассников провел начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН полковник внутренней службы Алексей Кутуков.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

Особый интерес у ребят вызвал стенд оперативно-режимной службы, где представлены запрещенные предметы и ухищренные способы их доставки и хранения. Внимание посетителей привлекли также экспозиции «Тюремная одиночная камера 18-го века» и «Кабинет сотрудника НКВД 1950-х годов».

- Дети смогли окунуться в атмосферу прошлого и сделать фото с манекенами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU