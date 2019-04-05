Тамбовские школьники побывали в одиночной камере и кабинете сотрудника НКВД
Нет, это не тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. Это всего лишь культурный образовательный поход. Ученики школы №4 города Рассказово посетили музей уголовно-исполнительной системы Тамбовской области. Экскурсию для старшеклассников провел начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН полковник внутренней службы Алексей Кутуков.
Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области
Особый интерес у ребят вызвал стенд оперативно-режимной службы, где представлены запрещенные предметы и ухищренные способы их доставки и хранения. Внимание посетителей привлекли также экспозиции «Тюремная одиночная камера 18-го века» и «Кабинет сотрудника НКВД 1950-х годов».
- Дети смогли окунуться в атмосферу прошлого и сделать фото с манекенами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU