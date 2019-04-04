Тамбовские музеи бесплатно примут посетителей 18 апреля

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-04T17:10:08+03:00

Такая возможность предоставляется по случаю Дня охраны памятников и исторических мест в области пройдут

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Жителей Тамбовщины ждут более 100 различных мероприятий, посвященных Дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. В честь праздника тамбовчане смогут бесплатно увидеть интерьеры старинных усадеб, посетить музеи, выставки, презентации, поучаствовать в тематических квестах, экскурсиях, виртуальных путешествиях, волонтерских и благотворительных акциях.

- На территории Тамбовского края насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых связаны с именами выдающихся людей. 18 апреля бесплатно будут работать областной краеведческий музей, Усадьба М.В. Асеева, Музейно-выставочный центр, областная картинная галерея, Музей истории медицины, Музей-усадьба народного художника А.М. Герасимова, Музей-усадьба В.И. Вернадского, Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» и другие музеи области, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Подробнее об акции можно узнать на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU