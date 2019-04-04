Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-04T12:40:56+03:00

Приборы похитили из автомобиля «Iveco» на Советской

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Стражи порядка раскрыли кражу, совершенную в Тамбове пять дней назад. Так, 29 марта на улице Советской из автомобиля марки «Iveco» похитили два аккумулятора АКБ-190.

Владелец грузовика обнаружил пропажу и сообщил об этом в органы правопорядка. На место выехала следственно-оперативная группа, полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место кражи, опросили возможных свидетелей. В итоге по подозрению в совершении данного преступления был задержан 50-летний мужчина.

- После опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что успел продать аккумуляторы неизвестному лицу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU