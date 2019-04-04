Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов в Тамбове
Стражи порядка раскрыли кражу, совершенную в Тамбове пять дней назад. Так, 29 марта на улице Советской из автомобиля марки «Iveco» похитили два аккумулятора АКБ-190.
Владелец грузовика обнаружил пропажу и сообщил об этом в органы правопорядка. На место выехала следственно-оперативная группа, полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место кражи, опросили возможных свидетелей. В итоге по подозрению в совершении данного преступления был задержан 50-летний мужчина.
- После опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что успел продать аккумуляторы неизвестному лицу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU