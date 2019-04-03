В Тамбове четыре пассажира пострадали при резком торможении автобуса
В числе травмированных — 17-летняя девушка
Автобус следовал по 23 маршрутуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Инцидент произошел 2 апреля примерно в 16:35 на улице Мичуринской в районе дома № 66 города Тамбова. В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что падение пассажиров случилось в тот момент, когда 32-летняя женщина-водитель автобуса «МАЗ 203965», двигаясь в крайнем правом ряду, применила резкое торможение.
В итоге различные ушибы получили четыре человека: семнадцатилетняя девушка и женщины: 74, 62, и 44 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU