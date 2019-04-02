Тамбовские предпенсионеры смогут бесплатно отдохнуть в санатории

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-02T17:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году у работников предпенсионного возраста появилась возможность получить санаторно-курортные путевки за счет средств ФСС. Они выдаются согласно единой очереди, которую можно будет отслеживать через сайт территориального отделения Фонда.

- Объем средств на эти цели может быть увеличен с 20 до 30 процентов. Это будет зависеть от годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, при условии, что работодатели направят дополнительный объём средств на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста, - прокомментировали в пресс-службе администрации

Заявление на получение путевки необходимо подать в региональное отделение Фонда социального страхования до первого августа. Добавим, что в прошлом году на санитарно-курортное лечение жителей Тамбовщины было потрачено около 32 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU