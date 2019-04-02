В Тамбовской области осудили мужчину, покрывшего полицейского матом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-02T13:28:15+03:00

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В Жердевском районе 40-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как установил суд, февральским вечером прошлого года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и за это был задержан полицейскими. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение для освидетельствования. В приемном отделении больницы он начал вести себя агрессивно и ругаться матом, в связи с чем страж порядка попытался его успокоить.

- В ответ на законные действия полицейского злоумышленник публично стал высказывать оскорбления в адрес полицейского в грубой и неприличной форме, тем самым унижая его честь и достоинство. С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 280 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU