2019-04-02T11:01:42+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали женщину с героином

37-летней жительнице Сосновского района грозит до трех лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнюю местную жительницу. У женщины оперативники обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета, который направили на экспертизу. Исследование показала, что в свертке находился героин массой два грамма.

Задержанная была доставлена в отдел полиции для дачи показаний. Выяснилось, что наркотик она приобрела бесконтактным способом. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, а на сегодняшний день имеет условную судимость.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, после проведения которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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