Мотоциклист и его пассажир погибли в аварии на тамбовской трассе

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-02T09:59:33+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой погибли двое мужчин произошла 1 апреля в 23 часа 30 минут на 3 километре автодороги «Мучкапский - Варварино - Шапкино – Краснояровка», проходящей на территории Мучкапского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 28-летний водитель мотоцикла «KAWASAKI» не справился с управлением, выехал на правую обочину и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель и 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU