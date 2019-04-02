Мотоциклист и его пассажир погибли в аварии на тамбовской трассе
Причиной аварии стала потеря управления и опрокидывание
Водитель не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погибли двое мужчин произошла 1 апреля в 23 часа 30 минут на 3 километре автодороги «Мучкапский - Варварино - Шапкино – Краснояровка», проходящей на территории Мучкапского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 28-летний водитель мотоцикла «KAWASAKI» не справился с управлением, выехал на правую обочину и опрокинулся.
- В результате ДТП водитель и 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU