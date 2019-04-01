18-летний парень распространял на Тамбовщине наркотики

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-01T13:59:46+03:00

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31 марта вечером в Рассказово полицейские заметили подозрительного молодого человека. Парень шел по улице Шмаковской и размещал там свертки. Стражи порядка задержали его.

- Было установлено, что 18-летний неработающий местный житель с целью дальнейшего сбыта размещал свертки с наркотическим веществом. Оперативники обнаружили три тайника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемого в сбыте наркотиков доставили в полицию. Парень сознался в содеянном. Ранее он уже не раз попал в поле зрения правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU