18-летний парень распространял на Тамбовщине наркотики
Его задержали
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31 марта вечером в Рассказово полицейские заметили подозрительного молодого человека. Парень шел по улице Шмаковской и размещал там свертки. Стражи порядка задержали его.
- Было установлено, что 18-летний неработающий местный житель с целью дальнейшего сбыта размещал свертки с наркотическим веществом. Оперативники обнаружили три тайника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Подозреваемого в сбыте наркотиков доставили в полицию. Парень сознался в содеянном. Ранее он уже не раз попал в поле зрения правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU