2019-04-01T13:59:46+03:00
Происшествия

18-летний парень распространял на Тамбовщине наркотики

Его задержали
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

31 марта вечером в Рассказово полицейские заметили подозрительного молодого человека. Парень шел по улице Шмаковской и размещал там свертки. Стражи порядка задержали его.

- Было установлено, что 18-летний неработающий местный житель с целью дальнейшего сбыта размещал свертки с наркотическим веществом. Оперативники обнаружили три тайника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемого в сбыте наркотиков доставили в полицию. Парень сознался в содеянном. Ранее он уже не раз попал в поле зрения правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
65-летняя тамбовчанка зарезала мужа, с которым прожила 20 лет
На Тамбовщине условно осужденный мужчина пытался дать взятку полицейскому
Тамбовчан приглашают на военно-исторический фестиваль
Более 50 семей из Тамбовского района получили жилищные сертификаты
Драмтеатр приглашает тамбовчан на кастинг в мюзикл
В одной из школ Тамбовщины детям запретили заниматься в аварийном спортзале
В Тамбовской области кассир получила от клиента фальшивую купюру и вызвала полицию
В Тамбовской области под колеса попали ребенок и 34-летний мужчина
Группа «Мумий Тролль» выступит на юбилейном «Черноземе» в Тамбове
В Тамбовской области иномарка протаранила бордюр
Тамбовские самбисты отличились на первенстве ЦФО
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Житель Тамбовщины хранил дома самодельное оружие
Тамбовчанин-мулат из приемной семьи стал полуфиналистом песенного шоу «Ты супер!» на НТВ
В Тамбовской области стало на 20 памятников больше
Тамбовские школьники напишут Всероссийские проверочные работы