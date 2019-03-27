2019-03-27T11:01:12+03:00
Общество

В Тамбовской области стартует охотничий сезон

Отстрел дичи разрешен с 5 по 14 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области определили сроки весенней охоты. Как следует из постановления региональной администрации, в этом году она продлится с 5 по 14 апреля. В этот период разрешено охотиться на селезней, гусей, вальдшнепов и тетеревов. Установлены нормы добычи на одного охотника: по 3 селезня и гуся, а также по 5 вальдшнепов в день. Чтобы охотиться на тетеревов, необходимо будет уплатить специальный сбор за пользование объектами животного мира — 20 рублей за каждую особь.

Напомним, тамбовчанам необходимо получить разрешение на охоту, за которое необходимо заплатить госпошлину — 650 рублей. Нарушение правил добычи животных грозит крупным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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