Под Тамбовом в магазине "Шмотка" нашли поддельные вещи
Там торговали контрафактным товаром
Изменить размер текста:
23 марта сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Тамбовской области в поселке Строитель выявили торговую точку, где продавали поддельные товары под логотипами известных брендов.
- На улице Придорожной в магазине "Шмотка" продавец реализовывала спортивную одежду с логотипами "Reebok", "Nike", "Adidas", "Columbia", а также наручные часы торговых марок "Rado", "Tissot", "Rolex" и "Calvin Klein" с признаками контрафакта, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские изъяли одежду и часы и направили их на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU