Под Тамбовом в магазине "Шмотка" нашли поддельные вещи

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-25T18:00:30+03:00

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23 марта сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Тамбовской области в поселке Строитель выявили торговую точку, где продавали поддельные товары под логотипами известных брендов.

- На улице Придорожной в магазине "Шмотка" продавец реализовывала спортивную одежду с логотипами "Reebok", "Nike", "Adidas", "Columbia", а также наручные часы торговых марок "Rado", "Tissot", "Rolex" и "Calvin Klein" с признаками контрафакта, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские изъяли одежду и часы и направили их на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU