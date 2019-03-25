2019-03-25T14:55:01+03:00
Общество

В Тамбове подвели итоги творческого конкурса "Крымская весна"

Участие в нем приняли более 100 студентов из вузов и ссузов региона
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба ТГТУФото: пресс-служба ТГТУ
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В Тамбовском государственном техническом университете подвели итоги конкурса «Крымская весна». Творческий конкурс проходил с 15 по 22 марта. ТГТУ стал одной из площадок проведения этого мероприятия. Студенты учебных заведений региона представили на суд жюри художественные композиции, посвященные пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

В конкурсе приняли участие более 100 учащихся из 18 средних и высших учебных заведений Тамбвщины. Победителей определяли в трех номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, фотография «Крым в объективе».

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

В номинации «Изобразительное искусство» победителями стали Денис Зимарин - студент института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ и Екатерина Ерохина - студентка педагогического колледжа. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» победили работы Дарьи Уваровой - студентки института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ и Юлии Филь - студентки педагогического колледжа. А в номинации «Фотография «Крым в объективе» первого места удостоены работы Максима Петрова - студента педагогического колледжа и Ларисы Щегловой - студентки Жердевского колледжа сахарной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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