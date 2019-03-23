В Тамбовской области стартовали крупные соревнования по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-23T14:06:27+03:00

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23 марта в Тамбове стартовал открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ, кавалера ордена Дружбы Алексея Смолина. Это крупнейшие юношеские соревнования по греко-римской борьбе.Турнир проводится традиционно и увековечивают память нашего земляка, Заслуженного тренера РСФСР Алексея Смолина. В этот раз в Тамбове соберутся более 180 спортсменов со всей области и соседних регионов. Разыгрывать комплекты медалей будут юноши 15-16 лет. Заявки подали команды более чем из 10 регионов.

Алексей Смолин вырастил не одно поколение спортсменов и тренеров. Среди них мастера спорта по греко-римской борьбе Александр Политыка, Тофик Пашаев, Гасан Абдыев, братья Эдуард и Дмитрий Ковалевы и многие другие. Его воспитанники неоднократно становились призерами всероссийских, всесоюзных, международных соревнований. В 1985 году Смолину было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».С 1991 года Алексей Смолин возглавил областное ФСО «Спартак». При его непосредственном руководстве в Тамбове в 1994 году прошла Международная спартакиада трудящихся. Через год он получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». В 1999 году за достижения, преданность своему делу и заслуги перед обществом «СПАРТАК» Смолин награжден орденом Спартака и государственной наградой – орденом Дружбы.

- Греко-римская борьба является базовым видом спорта в Тамбовской области, - рассказали в пресс-службе обладминистрации. - В разных уголках региона ей с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. По информации управления по физической культуре и спорта области, это более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU