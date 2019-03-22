2019-03-22T16:34:24+03:00
Происшествия

Жителю Тамбова суд вынес приговор за неправомерный доступ к компьютерной информации

Он "перепрошивал" игровые приставки
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове суд вынес приговор 29-летнему предпринимателю. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ.

Этот тамбовчанин занимался торговлей на центральном рынке в городе. Он продавал игровые приставки и диски.

- В сентябре 2018 года сотрудниками полиции в данной торговой точке была сделана контрольная закупка приставок «Сони плейстейшен-3». В ходе проведенной в дальнейшем экспертизы было установлено, что молодой человек осуществлял модификацию этих игровых приставок и благополучно реализовывал, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Иными словами, он "перепрошивал" лицензионные приставки так, что в дальнейшем на них можно было использовать любые диски, не имеющие лицензии, то есть контрафактные. Таким образом и сами приставки становились контрафактом.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», а также по статье 273 УК РФ «Создание, программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации информации».

В настоящее время Ленинский районный суд Тамбова приговорил предпринимателя к 6 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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