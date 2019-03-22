2019-03-22T10:38:58+03:00
Происшествия

90-летний тамбовчанин отдал 15 тысяч рублей за дешевую бижутерию

Пожилой мужчина хотел помочь незнакомке, которой срочно требовались деньги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Днем 21 марта в квартиру 90-летнего тамбовчанина, проживающего на улице Киквидзе, 98, пришла незнакомая женщина. Гостья со слезами на глазах рассказала пожилому человеку о трудной жизненной ситуации и о том, что ей срочно нужны15 тысяч рублей. Она просила пожилого мужчину одолжить ей денег, в залог женщина предложила изделия из металла желтого цвета – часы, браслет, 2 пары сережек. Визитерша сказала, что это все из чистого золота и стоит больших денег. Поверив аферистке, хозяин пожалел ее, и отдал женщине 15 тысяч рублей. Забрав деньги, мошенница ушла. Позже пенсионер рассказал о произошедшем родственникам, и показал оставленные украшения. Тогда стало понятно, что за 15 тысяч рублей пенсионер стал обладателем дешевой бижутерии из желтого металла.

- В настоящее время ведется розыск преступницы, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Это женщина славянской внешности, на вид ей 45-50 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения. Аферистка была одета в пальто серого цвета, платок или шапка серого цвета, сапоги черного цвета. При себе имеет сумку черного цвета. Всем, кто обладает какой-либо информацией о ней, просьба сообщить по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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