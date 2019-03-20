В тамбовском кафе пьяный дебошир ранил посетителя ножом

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-20T18:11:59+03:00

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Вечером, 17 марта, в Тамбове наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал на тревожный вызов в кафе, расположенном на улице Астраханской, где на посетителя напал нетрезвый мужчина. На месте происшествия 44-летний дебошир был задержан.

Выяснилось, что во время отдыха в кафе мужчина поругался с одним из посетителей. Сходив домой за кухонным ножом, он вернулся в заведение и устроил потасовку, в ходе которой нанес ранение головы оппоненту.

- Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и вызвали бригаду скорой медицинской помощи пострадавшему. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU