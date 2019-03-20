В районной школе тамбовских детей кормили сомнительным творогом

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-20T17:25:56+03:00

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В Пичаевском районе прокуратура проверила одну из школ, где нашла нарушения в организации питания учащихся. Установлено, что поваром учебного заведения не отбиралась суточная проба от каждой партии приготовленных блюд, также в меню был включен сыр, не входивший в ассортимент пищевых продуктов, рекомендуемых для питания детей.

Кроме того, детей кормили творогом, на упаковке которого отсутствовала дата изготовления. При этом на данный продукт у школы не было документа, подтверждающего его качество и безопасность. Помимо этого прокуроры не нашли в обеденном зале электрополотенец или одноразовых полотенец, что тоже считается нарушением.

- По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное производство по ст.6.3 КоАП РФ, а также в адрес руководителя указанной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU