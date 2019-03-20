2019-03-20T17:04:52+03:00
Общество

Заболеваемость среди школьников в Тамбовской области уменьшилась на 10%

Это стало возможным благодаря пилотному проекту, направленному на укрепление здоровья детей и подростков
Ксения АЛЕШИНА
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Реализация в регионе пилотного проекта «Школьная медицина» принесла положительные результатыРеализация в регионе пилотного проекта «Школьная медицина» принесла положительные результатыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, реализация в регионе пилотного проекта «Школьная медицина» принесла положительные результаты. Его предварительные итоги были подведены на выездном круглом столе комитета по охране здоровья Госдумы, который прошел в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей в Москве.

Так, с 2016 года Тамбовщина является одной из пилотных площадок реализации данного проекта. В регионе он реализуется на базе Сколковской и Татановской школ. В учебных заведениях введена должность специалиста по школьной медицине. То есть это фельдшер, обладающий широкими полномочиями. На него возложены врачебные обязанности по планированию и организации профилактических осмотров, проведению прививок, оказанию экстренной и неотложной помощи, по взаимодействию с областным центром профилактики и администрацией школы при реализации мероприятий по здоровьесбережению обучающихся, а также контроль за состоянием образовательной среды.

- Координация работы всех медицинских организаций по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей возложена на Центр медицинской профилактики. Он также является оператором межведомственного взаимодействия по формированию у школьников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и проведения широкой просветительной работы среди детей, родителей и педагогов с использованием дистанционных форм обучения. На базе центра организован дистанционный лекторий. За период реализации проекта участниками лекций, семинаров, интерактивных уроков по здоровому образу жизни стали более 35 тысяч школьников, - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что благодаря мероприятиям проекта, в 2018 году снизилась общая заболеваемость школьников на 10% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, увеличился охват горячим питанием обучающихся. Итоги проведенного анкетирования указывают на снижение числа курящих подростков. Детей, которые придерживаются здорового образа жизни, стало больше на 3,5%. Также на 17% увеличилось количество школьников - сторонников рационального питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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