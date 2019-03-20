2019-03-20T16:02:19+03:00
Общество

Бешеную овцу нашли в Тамбовской области

В селе Рудовка объявлен карантин
Ксения АЛЕШИНА
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По информации управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в подворье села Рудовка Пичаевского района установлено заболевание овцы бешенством. В связи с этим там был объявлен карантин.

Отметим, что в неблагополучных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, выгуливать четвероногих питомцев, а также продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

Как напоминают специалисты, первыми признаками заболевания бешенством у животных являются неадекватное поведение, вздыблеванная шерсть, боязнь воды, пена изо рта и повышенная агрессивность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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