Бешеную овцу нашли в Тамбовской области
В селе Рудовка объявлен карантин
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По информации управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в подворье села Рудовка Пичаевского района установлено заболевание овцы бешенством. В связи с этим там был объявлен карантин.
Отметим, что в неблагополучных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, выгуливать четвероногих питомцев, а также продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.
Как напоминают специалисты, первыми признаками заболевания бешенством у животных являются неадекватное поведение, вздыблеванная шерсть, боязнь воды, пена изо рта и повышенная агрессивность.
ИСТОЧНИК KP.RU