В Тамбове движение по мосту через Студенец на Базарной могут полностью закрыть

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-19T18:02:46+03:00

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Мост через реку Студенец по улице Базарной в Тамбове сыпется на глазах. Напомним, что он был построен в 1912 году, а его реконструкция проводилась последний раз только в 1957 году, то есть более 60 лет назад. С 29 октября прошлого года там закрыли движение для грузовиков и общественного транспорта, правда, к положительным результатам это не привело - конструкция моста так и продолжает разрушаться.

- Согласно имеющемуся паспорту моста, проведение ремонтных работ не позволит довести его геометрические параметры и грузоподъемность до требований современных норм, поэтому необходимо строительство нового или реконструкция существующего. Сегодня рассматривается вопрос о полном закрытии движения через мост на участке от ул. Октябрьская до ул. Студенецкая Набережная. Транспортные потоки при этом планируется перераспределить на соседние улицы: Карла Маркса, Октябрьскую, Студенецкую и Пролетарскую, - прокомментировал заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Тамбова Андрей Игнатов.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в феврале ткущего года был заключен контракт по разработке проектной документации по реконструкции ул. Базарной на участке от ул. Студенецкой Набережной до ул. Студенецкой. Стоимость работ по контракту составила 3,7 млн. рублей. Работы должны выполнить в течение 6 месяцев с момента заключения контракта, включая получение положительного заключения ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза».

На сегодняшний день выполнены инженерно-геодезические изыскания, а также проводятся инженерно-геологические изыскания, обследование технического и транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения с подготовкой технического отчета.

Ориентировочно реконструкция моста обойдется в 35 миллионов рублей. Срок выполнения работ определяется проектно-сметной документацией. К ним планируют приступить во второй половине 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU