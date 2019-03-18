В Тамбовском районе в ДТП пострадал 13-летний пассажир

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-18T11:28:31+03:00

Травмы также получил еще один человек

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Авария произошла 16 марта в половину второго дня на 210-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе. Иномарка «Renault Logan», 62-летний водитель которой пошел на обгон и не справился с управлением, столкнулся с движущимся по «встречке» автомобилем «ВАЗ-210740». Отечественной легковушкой управлял 64-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-210740», тринадцатилетний мальчик, получили травмы и были доставлены во вторую областную городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и Детскую областную больницу, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Два человека пострадали в аварии на ТамбовщинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU