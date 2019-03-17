2019-03-17T16:29:53+03:00
Происшествия

Тамбовчане нашли в парке Дружбы убитую косулю

Причины гибели животного устанавливают полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Косулю нашли в парке ДружбыКосулю нашли в парке Дружбы
Изменить размер текста:

В воскресенье 17 марта тамбовчане обнаружили у плотины в парке Дружбы труп косули. Очевидно, животное погибло не своей смертью: на месте было очень много крови. В заборе рядом с дачным массивом очевидцы увидели клочки шерсти. О случившемся сообщили в дежурную часть полиции.

- Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили труп животного, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. – По данному факту проводится проверка, причины гибели косули устанавливаются.

Мнения тамбовчан относительно случившегося в соцсетях разделились. Кто-то предполагает, что косуля стала жертвой браконьеров и ее застрелили, есть также мнение, что на животное, возможно застрявшее в прутьях забора, напала стая собак. Что произошло на самом деле, выяснят в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области от отравления угарным газом погибли мужчина и его 12-летняя дочь
Авария с автобусом на тамбовской трассе могла произойти из-за резкого торможения
Из-за отсутствия охраны в школу в Тамбовской области свободно мог попасть любой
Тамбовский музыкально-педагогический институт устроит для горожан театральную неделю
На трассе в Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус
Тамбовчане зарабатывают почти 26 тысяч рублей
«Тамбовтеплосервис» купил соли на миллион рублей, но не расплатился за нее
В Тамбовской области на «Чистую воду» потратят 1 миллиард рублей
Мэр Тамбова попросил отставку: причины, последствия
В Тамбове откроется фотовыставка, посвященная «Крымской весне»
Студент мединститута из Тамбова помогает пожилым людям в немецкой клинике
В эти выходные в Тамбове ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах
За фиктивную регистрацию иностранца жителю Тамбовщины грозит крупный штраф
Вместо тамбовского сахара в Тюмени продавали камни
На «Пушкинском чердаке» тамбовчан будут ждать актеры драматического театра и не только
Тамбовская студентка-архитектор стала «Мисс ТГТУ-2019»
50 юбилейных десятирублевых монет «Тамбов» украдено с воронежской почты
В Тамбовской области 20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
На тамбовской трассе сгорела иномарка
Тамбовщина – вновь лидер экологического рейтинга