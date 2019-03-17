Тамбовчане нашли в парке Дружбы убитую косулю

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-17T16:29:53+03:00

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В воскресенье 17 марта тамбовчане обнаружили у плотины в парке Дружбы труп косули. Очевидно, животное погибло не своей смертью: на месте было очень много крови. В заборе рядом с дачным массивом очевидцы увидели клочки шерсти. О случившемся сообщили в дежурную часть полиции.

- Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили труп животного, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. – По данному факту проводится проверка, причины гибели косули устанавливаются.

Мнения тамбовчан относительно случившегося в соцсетях разделились. Кто-то предполагает, что косуля стала жертвой браконьеров и ее застрелили, есть также мнение, что на животное, возможно застрявшее в прутьях забора, напала стая собак. Что произошло на самом деле, выяснят в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU