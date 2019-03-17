На трассе в Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-17T11:30:16+03:00

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Сообщение о серьезной аварии, которая произошла на 495 километре трассы «Р-22» в Сампурском районе, поступило 16 марта в 22 часа 15 минут. На трассе опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из города Камышина в Москву.

- В момент аварии в автобусе находилось 24 пассажира и 2 водителя, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - По оперативным данным 4 человека получили травмы средней степени тяжести и доставлены в ТОГБУЗ " Городская клиническая больница имени архиепископа Луки". Остальным оказана помощь на месте. На месте ДТП работало одно отделение ПЧ-31. Всего от МЧС к ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники.

Известно, что 18 пассажиров автобуса смогли продолжить свой путь на другом транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU