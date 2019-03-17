2019-03-17T11:30:16+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус

В аварии пострадали четыре человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Автобус с пассажирами перевернулсяАвтобус с пассажирами перевернулсяФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Сообщение о серьезной аварии, которая произошла на 495 километре трассы «Р-22» в Сампурском районе, поступило 16 марта в 22 часа 15 минут. На трассе опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из города Камышина в Москву.

- В момент аварии в автобусе находилось 24 пассажира и 2 водителя, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - По оперативным данным 4 человека получили травмы средней степени тяжести и доставлены в ТОГБУЗ " Городская клиническая больница имени архиепископа Луки". Остальным оказана помощь на месте. На месте ДТП работало одно отделение ПЧ-31. Всего от МЧС к ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники.

Известно, что 18 пассажиров автобуса смогли продолжить свой путь на другом транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области от отравления угарным газом погибли мужчина и его 12-летняя дочь
Авария с автобусом на тамбовской трассе могла произойти из-за резкого торможения
Из-за отсутствия охраны в школу в Тамбовской области свободно мог попасть любой
Тамбовский музыкально-педагогический институт устроит для горожан театральную неделю
Тамбовчане зарабатывают почти 26 тысяч рублей
«Тамбовтеплосервис» купил соли на миллион рублей, но не расплатился за нее
В Тамбовской области на «Чистую воду» потратят 1 миллиард рублей
Мэр Тамбова попросил отставку: причины, последствия
В Тамбове откроется фотовыставка, посвященная «Крымской весне»
Студент мединститута из Тамбова помогает пожилым людям в немецкой клинике
В эти выходные в Тамбове ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах
За фиктивную регистрацию иностранца жителю Тамбовщины грозит крупный штраф
Вместо тамбовского сахара в Тюмени продавали камни
На «Пушкинском чердаке» тамбовчан будут ждать актеры драматического театра и не только
Тамбовская студентка-архитектор стала «Мисс ТГТУ-2019»
50 юбилейных десятирублевых монет «Тамбов» украдено с воронежской почты
В Тамбовской области 20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
На тамбовской трассе сгорела иномарка
Тамбовщина – вновь лидер экологического рейтинга