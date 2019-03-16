2019-03-16T12:05:04+03:00
Общество

В Тамбовской области на «Чистую воду» потратят 1 миллиард рублей

Реализация проекта рассчитана на ближайшие пять лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К 2025 году почти у всех жителей области будет чистая водаК 2025 году почти у всех жителей области будет чистая водаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовчан намерены обеспечить чистой водой. Как пояснили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, в рамках регионального проекта «Чистая вода» в период на 2019-2024 годы планируется освоить около 1 миллиарда рублей. Выполнение проекта обеспечит 93,5 процента жителей области качественной питьевой водой.

Реализация данной программы для Тамбовщины очень важна. Ведь в поселениях области отмечается значительный износ действующей системы водоснабжения. Это требует проведения масштабных работ по реконструкции и строительству объектов водоснабжения.

- Следует отметить, что деятельность в этом направлении велась и до принятия регионального проекта «Чистая вода», уверяют в администрации Тамбовской области. - В частности, в 2018 году на обеспечение населения питьевой водой на Тамбовщине было направлено около 29,5 миллиона рублей. Из них 29 миллионов рублей – средства областного бюджета, более 411 тысяч рублей – местного бюджета. В рамках реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2024 годы построено и реконструировано шесть водонапорных башен, семь водозаборных скважин, 2,12 километра сетей водопровода.

Что касается регионального проекта «Чистая вода», то он будет реализован в рамках национального проекта «Экология». Выделенные средства будут направлены на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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