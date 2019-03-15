В Тамбове откроется фотовыставка, посвященная «Крымской весне»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-15T17:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 16 марта, в областном центре в сквере имени Василия Петрова откроется выставка «Крым в фотографиях», посвященная пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

- Посетив экспозицию, жители и гости нашего города смогут познакомиться с удивительным и богатым краем, его природой и историей. А те, кто уже был в Крыму, узнают на фотографиях популярные места полуострова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На большинстве работ фотовыставки изображены достопримечательности Крыма и природа. Однако есть в экспозиции и фото, на котором запечатлен момент подписания президентом РФ Владимиром Путин и главой республики Крым Сергеем Аксеновым соглашения о вхождении полуострова в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU