На «Пушкинском чердаке» тамбовчан будут ждать актеры драматического театра и не только

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-15T15:20:41+03:00

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28 марта в 17:30 в литературном кафе «Пушкинский чердак» Тамбовской областной научной библиотеки состоится тематический вечер «Весь мир - театр», приуроченный к Году театра в России и Всемирному дню театра, отмечаемому 27 марта. Уже в холле встречать посетителей будут «гигантские» актеры Тамбовского уличного театра на ходулях. Атмосфера театра будет царить с «вешалки» до самого «чердака». В программе примут участие актеры, драматурги, поэты, художники, музыканты и, конечно, поклонники их искусства.

- Настоящие артисты впечатлят публику всей красотой жанров, зрителей ожидает множество сюрпризов, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - Одним из них станет выставка резидента «Пушкинского чердака» Екатерины Сапранковой, которая откроется на 4 этаже перед входом в литературное кафе за полчаса до основной программы.

В мировой истории одним из самых знаменитых драматургов, оказавших огромное влияние на развитие всего театрального искусства, является Уильям Шекспир, 455-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Шекспиру будет посвящена библиотечная страничка, а книжная выставка «Поэтический театр Шекспира» расскажет о его произведениях и сценических постановках.

- А главным сюрпризом вечера станут выступления актеров Тамбовского драматического театра, а также драматурга и известного художника, - отмечают в ведомстве.

Вход свободный, по предварительной заявке по телефону 8 (4752)72-77-00, доб. 304, 404, либо в группе "Вконтакте". Возраст участников 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU