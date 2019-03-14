Тамбовчанам не рекомендуют выходить на речной лед
Его толщина с каждым днем становится все меньше
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По данным метеорологов, по состоянию на 14 марта толщина льда на реках в регионе сегодня - до 29 сантиметров.
- Сейчас на реке Цна наблюдается ледостав с промоинами. В районе областного центра уровень воды составляет на данный момент 217 сантиметров, при этом уровень выхода воды на пойму - 600 сантиметров, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбова.
Жителям и гостям Тамбова надо быть осторожными, помнить самим и еще раз поговорить с детьми о правилах поведения возле водоемов. Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым и опасным для перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU