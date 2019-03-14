В Тамбове жюри конкурса «Женщина года» выбрало победительниц в еще двух номинациях

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-14T16:01:34+03:00

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Напомним, что заявки на участие в городском конкурсе «Женщина года» подали более 90 тамбовчанок. Вчера, 13 марта, конкурсная комиссия определила победительниц в номинациях «Женщина-руководитель» и «Женщина - золотые руки». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В номинации «Женщина-руководитель» участвовало восемь тамбовчанок, среди которых были представительницы различных рангов, организаций, предприятий и учреждений, управляющих компаний. Они рассказали о своих достижениях. Лучших отбирали по утвержденным критериям: показатели эффективности работы предприятия или учреждения, динамика способности к управленческим решениям, популяризация опыта, подготовка кадрового резерва, психологический климат в коллективе, создание условий труда для сотрудников коллектива организации. За победу в номинации «Женщина - золотые руки» боролись 16 тамбовчанок, представляющих учреждения дополнительного и дошкольного образований, культуры.

- В творческой номинации члены конкурсной комиссии оценивали по таким критериям, как художественная ценность работ, оригинальность работ, повышение профессионального мастерства, популяризация своего мастерства, проведение мастер-классов. Результаты по всем номинациям будут озвучены на торжественной церемонии 7 апреля, но уже сегодня можно сказать, что то творчество и то мастерство, которое показали участники во всех номинациях, которые уже просмотрела конкурсная комиссия, заслуживают особого внимания по всем номинациям, - прокомментировала Екатерина Лавренченко, начальник отдела по взаимодействию с общественностью и организации социокультурной деятельности управления по связям с общественностью администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU