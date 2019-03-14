2019-03-14T13:00:22+03:00
Происшествия

У жителя Тамбовской области изъяли самодельное стреляющее устройство

Стражи порядка возбудили уголовное дело
Ирина БУРЯКОВА
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В дежурную часть поступила информация о факте незаконного изготовления и хранения оружия жителем села Александровка Уваровского района. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили у проживающего там мужчины самодельное стреляющее устройство.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подобное преступление наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Стражи порядка напоминают, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, граждане освобождаются от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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