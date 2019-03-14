В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадала женщина-водитель

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-14T12:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 13 марта в девять часов утра на улице Вышеславцева в районе дома №33 города Тамбова. 43-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Hyundai», не учла дорожные и метеорологические условия, из-за чего столкнулась с иномаркой «Mazda 3». «Японцем» управлял 35-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» получила телесные повреждения и была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU