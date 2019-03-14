В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадала женщина-водитель
Медики оказали ей помощь прямо на месте аварии
ДТП произошло на улице ВышеславцеваФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 13 марта в девять часов утра на улице Вышеславцева в районе дома №33 города Тамбова. 43-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Hyundai», не учла дорожные и метеорологические условия, из-за чего столкнулась с иномаркой «Mazda 3». «Японцем» управлял 35-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» получила телесные повреждения и была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU