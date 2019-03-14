Экстрасенс пообещал тамбовчанке вернуть любимого за 61 тысячу рублей: маг деньги получил и исчез

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-14T11:34:30+03:00

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12 марта в дежурную часть поступило заявление от 34-летней тамбовчанки, проживающей на улице Чичерина. Женщина рассказала полицейским, что прочла на сайте extrasens-bitva.ru информацию о том, что экстрасенс высшей квалификации поможет избавиться от порчи и вернуть любимого.

Не раздумывая, тамбовчанка начала переписку с оракулом с сайта. В итоге за определенную плату ей пообещали решить все жизненные проблемы. После переписки девушке позвонил сам маг и продиктовал номер счета, на который необходимо перечислить 61 тысячу рублей. Поверив обманщикам, доверчивая дама перевела деньги и стала ждать результата.

Спустя какое-то время она решила перезвонить магу и поинтересоваться, когда же начнет действовать его магия. Однако телефон экстрасенса был не доступен. Поразмыслив еще немного, женщина пришла к выводу, что ее просто обманули и обратилась за помощью в полицию.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника с сайта. Известен телефон, по которому мошенник выходил на связь с потерпевшей: 84993466721 ООО Метротел Москва, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники полиции в очередной раз настоятельно рекомендуют тамбовчанам быть бдительными и разумными, особенно при совершении денежных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU