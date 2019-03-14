2019-03-14T10:45:14+03:00
Общество

Ученики в Тамбовской области поставят оценки блюдам из школьной столовой

Оценки будут такие: «Просто супер», «Понравилось» и «Могло быть лучше»
Ирина БУРЯКОВА
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«Поставь оценку блюду» - такая акция пройдет в школах Рассказовского района. Планируется, что ее проведение станет традиционным для школьных столовых и поможет отследить предпочтения детей в отдельных блюдах, сделать рацион разнообразным по наполнению.

- Акция проводится с целью выявления степени удовлетворенности учащихся качеством приготовленных блюд, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - В дни проведения акции обучающиеся оценят десять комплексов, предложенных в соответствии с примерным меню. Школьникам будут предложены три варианта оценки блюда: «Просто супер», «Понравилось» и «Могло быть лучше».

По итогам акции и после подсчета результатов голосов будут выявлены лучшие образцы организации питания, эстетического оформления и подачи блюд в школьных столовых Рассказовского района. Также по результатам предпочтений школьников будет выбрано самое популярное «меню дня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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