2019-03-14T09:58:29+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские разыскали похитителей могильной ограды

За металл молодые люди выручили 3 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вырученные деньги парни потратили на алкогольВырученные деньги парни потратили на алкогольФото: УМВД по Тамбовской области
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Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло еще 25 октября прошлого года. Тогда в селе Иловай-Бригадирское Первомайского района неизвестные утащили металлическую оградку с могилы местного кладбища. Когда пропажа обнаружилась, родственники обратились в органы правопорядка. В ходе опроса жителей расположенных недалеко от кладбища домов выяснилось, что к краже, возможно, причастны два парня. Выяснилось, что хищение совершили двое молодых людей, 19 и 21 года, жители поселка Заводской.

- Подозреваемых доставили в отдел полиции для дачи показаний, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Выяснилось, что задержанные, увидели в газете объявление о приеме металлолома и решил подзаработать. Сначала они присматривали старые выброшенные оградки с могил на кладбище, позже им в голову пришла идея украсть ограждение с могилы родственника, так как та имела внушительный вес. В итоге собрав металлические изделия, воришки сдали их в пункт приема металлолома, выручив средства в сумме около 3000 рублей. Полученные деньги парни потратили на алкоголь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проверяется причастность задержанных лиц к схожим преступным фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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