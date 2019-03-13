Тамбовчанин нашел сумку с деньгами и документами и отнес в полицию

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-13T17:38:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть обратилась 31-летняя жительница Тамбова с просьбой помочь найти сумку с деньгами и документами, которую она потеряла на автомобильной парковке на улице Рылеева. По словам женщины в сумке находилось 8 тысяч рублей, 100 евро и банковские карты с положительным балансом.

Сотрудники полиции выехали на место, осмотрели территорию, опросили возможных свидетелей.

В этот же день в полицию обратился молодой человек, который привез в отделение женскую сумку. Он рассказал, что увидел на проезжей части черную сумку, поднял ее и решил с помощью стражей порядка найти ее владелицу.

- Вечером сумка с деньгами и документами была передана тамбовчанке. Она выразила искреннюю благодарность, признавшись, что уже и не надеялась на благоприятный исход. В УМВД по городу Тамбову также оценили поступок неравнодушного мужчины и выразили ему благодарность за сознательность и гражданскую позицию при возврате найденных ценных вещей, - отметили в пресс-службе Тамбовской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU