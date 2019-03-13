Тамбовчанку осудили за распространение порнографии в соцсети

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-13T12:04:46+03:00

25-летняя девушка разместила у себя на страничке «ВКонтакте» запрещенный видеоролик

Изменить размер текста: A A

В Тамбове Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 25-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Как было установлено, в июне 2017 года подсудимая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила видеоматериал порнографического содержания, доступный для просмотра другим пользователям.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, личности подсудимой, имеющей условное наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и совершившей тяжкое преступление, суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Частично присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое наказание по предыдущему приговору, суд определил осужденной к отбытию 3 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU