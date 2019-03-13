Тамбовские журналисты оценили новый плацкартный вагон

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-13T10:48:17+03:00

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В областном центре новый плацкартный вагон, изготовленный Тамбовским вагоноремонтным заводом, прошел испытания и сертификацию. Первыми его комфорт и удобство оценили журналисты местных и федеральных СМИ.

По интерьеру обновленный вагон заметно отличается от привычного. Впервые в плацкарте появились шторы, позволяющие пассажиру уединиться от остальных попутчиков. В качестве лестниц на вторые полки выступают перегородки.

Пассажиры, которые едут наверху, могут выпить чаю не спускаясь вниз, поскольку верхние полки оборудованы отдельными столиками с подстаканниками. Еще одно из нововведений — гигиенический душ и пеленальные столики в туалетах.

- Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией. Разработчики проекта постарались не только принципиально изменить внутреннее пространство, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров, но и идти в ногу со временем. В новом вагоне появились отдельные розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов и беспроводной интернет. Теперь в дороге можно будет не только любоваться видами и вести беседы с попутчиками, но и постоянно быть на связи, пользоваться социальными сетями, смотреть любимые фильмы онлайн или быть в курсе последних новостей. На заводе уверены: пассажиры по достоинству оценят нововведения, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Отметим, что макет плацкартного вагона нового типа первый раз ТВРЗ представил на выставке «Транспорт России» в ноябре 2018 года в Москве. Совсем скоро он повезет первых пассажиров. После того, как пилотный вагон пройдет тестовую эксплуатацию на маршруте, будут обновлены и остальные плацкартные вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU