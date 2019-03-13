2019-03-13T11:11:06+03:00
Происшествия

37-летний житель Тамбовщины угрожал ножом 19-летней девушке

Стражи порядка возбудили уголовное дело
Ирина БУРЯКОВА
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11 марта в дежурную часть поступило сообщение от 19-летней жительницы села Бокино Тамбовского района. Девушка рассказала полицейским, что ее хотят убить. Прибыв на место, полицейские выяснили, что угроза прозвучала от 37-летнего мужчины.

- В 21:30 житель села Бокино на почве алкогольного опьянения и ссоры, держа в руке нож, угрожал убийством 19-летней знакомой, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Вещдок, нож, изъят. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее задержанный уже имел проблемы с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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