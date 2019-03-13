2019-03-13T09:55:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанин продавал лодку и с его карты "уплыли" 158 тысяч рублей

Мужчина поверил мошеннику
Ирина БУРЯКОВА
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12 марта в дежурную часть поступило сообщение от 49-летнего жителя Тамбова. Мужчина рассказал полицейским, что продавал лодку. Для этого разместил объявление в интернете. Ему позвонил неизвестный и пообещал заплатить хорошие деньги за лодку. Сначала злоумышленник перевел крупную сумму аванса, а потом попросил часть аванса вернуть, для чего запросил данные банковской карты. Тамбовчанин поверил мошеннику, в результате чего лишился всех сбережений на карте - 158 тысяч рублей.

- В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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