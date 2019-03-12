Полузащитника ФК "Тамбов" пригласили в сборную Нигерии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-12T17:24:34+03:00

Это не первый игрок тамбовской команды, которого вызывают в сборную страны

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20-летний нигериец Олабиран Блессин Муйя (Бенито) - полузащитник футбольного клуба "Тамбов" получил вызов в национальную сборную Нигерии, принимающую участие в квалификации Кубка Африканский наций 2019 года. Этот Кубок может дать возможность команде попасть на олимпийский футбольный турнир 2020 года в Токио.

- Сборной Нигерии в ближайшем будущем предстоит сыграть два матча против сборной Ливии. Первая игра состоится 20 марта в Тунисе, из-за сложной политической обстановки, Ливия не может проводить международные матчи дома, а ответная встреча пройдет 25 марта в Нигерии, - сообщает пресс-служба ФК "Тамбов".

Это первый вызов Бенито в сборную. Кстати, ранее из ФК "Тамбов" приглашения в свои национальные сборные получали Артурс Зюзинс (сборная Латвия) и Сирима Гафар (Буркина-Фасо).

ИСТОЧНИК KP.RU