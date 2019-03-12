Тамбовчане смогут пополнить библиотечный фонд православной гимназии

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-12T15:19:19+03:00

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В России ежегодно 14 марта отмечается День православной книги, который приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей свет в 1564 году.

По случаю этого праздника в Тамбовской православной гимназии 11 марта стартовала благотворительная акция «Подари православную книгу детям», в рамках которой жители города смогут пополнить библиотеку учебного заведения. Акция продлится до 15 марта.

- Все издания будут переданы в библиотеку гимназии, и у детей появится больше возможностей самостоятельно прикоснуться к миру добра. На развороте подарочной книги Вы можете оставить свои пожелания и указать имя, по окончании акции активных участников ждут призы и награды, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU