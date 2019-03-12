2019-03-12T14:14:47+03:00
Происшествия

В Тамбовской области женщина грозилась убить домочадцев осколками стекла

К счастью, обошлось без жертв
Ксения АЛЕШИНА
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При обходе своего административного участка участковый уполномоченный полиции Мичуринского района Игорь Волков получил от местных жителей информацию, что в одном из домов поселка Калинина произошел конфликт с угрозой убийством.

Полицейский установил, что проживающие в этом доме родственниками поссорились на бытовой почве. Во время конфликта 33-летняя женщина разбила стеклянную бутылку и осколками угрожала убийством своим домочадцам.

- В отношении 33-летней жительницы Мичуринского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». В ходе его расследования проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Преступление удалось выявить благодаря хорошему знанию своего административного участка и складывающейся обстановки участковым инспектором полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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