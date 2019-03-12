2019-03-12T12:41:19+03:00
Происшествия

В Мичуринске мужчина до смерти избил приятеля из ревности

Суд приговорил жителя наукограда к 8 годам и 1 месяцу колонии особого режима
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что ночью 19 августа прошлого года мужчина выпивал со своим знакомым в доме у гражданской супруги. Во время пьяных посиделок он приревновал свою жену к приятелю и избил его. При этом, как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, осужденный обладал навыками рукопашного боя.

- От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший сразу скончался. Его тело осужденный перенес на открытый участок местности неподалеку от дома женщины, где оно и было обнаружено. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - прокомментировали в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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