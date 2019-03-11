2019-03-11T16:50:32+03:00
Происшествия

За выходные дни мошенники обманули тамбовчан на 115 тысяч рублей

Люди поверили злоумышленникам
Ирина БУРЯКОВА
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8 марта в дежурную часть поступило несколько сообщения от жителей Тамбовской области. Так, 29-летний мужчина из районного поселка Мучкапский и 31-летний мужчина из села Отъяссы Сосновского района рассказали полицейским о том, что им позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сказал, что с их счетов кто-то якобы пытался произвести списание денег. И для защиты сбережений - необходимо перечислить деньги на вновь открытые банком счета. Поверив обманщику, тамбовчане перевели на указанные мошенником счета более 65 тысяч рублей.

- 7 марта житель села Пичаево, также поверив звонку злоумышленника, через «мобильный банк» лишился 12 тысяч рублей. И 10 марта жертвой мошенника стал 52-летний житель Тамбова. Посредством интернет-объявлений его обманули на 38 тысяч рублей, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

Все факты преступлений расследуют сотрудники полиции. Стражи порядка также в очередной раз призывают тамбовчан быть бдительными и осторожными при совершении денежных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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