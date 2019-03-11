2019-03-11T15:48:12+03:00
Общество

«Неправильные пчелы» помогли по хозяйству пенсионерам из тамбовских сел

В области прошла патриотическая добровольческая акция «Снежный десант»
Ксения АЛЕШИНА
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В течение недели добровольцы помогали жителям сел, убирали снег возле памятников и др.В течение недели добровольцы помогали жителям сел, убирали снег возле памятников и др.Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина впервые стала участником Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», в рамках которой добровольцы в течение недели оказывали различную помощь жителям Петровского и Мучкапского районов. Отряд состоял из 15 студентов. Ребята дали своей команде необычное название «Неправильные пчелы».

- Бойцы успели убрать снег возле памятников павшим воинам в Петровском и Мучкапском районах, помочь в ремонте спортивной школы в селе Шапкино, провести концерты, квесты, интеллектуальные и спортивные игры для школьников. Также студенты почистили снег у домов пожилых жителей районов и помогли им по хозяйству, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Также волонтеры рассказали учащимся местных школ о работе студенческих отрядов Тамбовской области и о патриотической акции «Снежный десант».

ИСТОЧНИК KP.RU

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