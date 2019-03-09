На Тамбовщине женщина насмерть забила почтальона молотком

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-09T14:31:32+03:00

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7 марта 2019 года в полицию Пичаевского района поступило сообщение об исчезновении 61-летней женщины, которая работала в отделения почтовой связи села Большое Шереметьево. Тело пропавшего почтальона с явными признаками насильственной смерти нашли в тот же день. По данному факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления заподозрили 45-летнюю местную жительницу. Женщину задержали.

- По версии следствия, 6 марта текущего года почтальон принесла пенсию домой одной из пожилых жительниц села, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В это время дочь пенсионерки, испытывающая материальные трудности, в террасе дома нанесла почтальону несколько ударов по голове молотком, затем перенесла тело женщины в подсобное помещение и накрыла его предметами домашнего обихода. После этого подозреваемая завладела имеющимися у почтальона денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU