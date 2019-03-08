25 тамбовчан заболели корью

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-08T13:55:36+03:00

С апреля по октябрь в области пройдет прививочная компания против этой болезни

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По данным регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год в Тамбовской области зафиксировали 25 случаев заболевания корью. Всего же в России за этот период опасное заболевание обнаружили у 2,5 тысяч человек.

- Учитывая неблагополучие по заболеваемости корью в странах Европы, РФ, интенсивность внутренней и внешней миграции населения, наличия среди жителей области непривитых против кори вследствие отказов, сохраняется высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области, - уверены в региональном Роспотребнадзоре. - Угрожающим контингентом по риску распространения кори являются кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты, не болевшие корью, не получившие прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (не привитые против кори или привитые однократно).

Для того, чтобы избежать распространения болезни, которая передается воздушно-капельным путем, с 1 апреля по 1 октября этого года в Тамбовской области будет проходить иммунизация против кори. Санитарные врачи рекомендуют тамбовчанам сделать прививки, чтобы обезопасить себя. Особенно это касается людей, которые планируют выезжать в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU