Жителям тамбовской глубинки покажут копии картин великих художников

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-08T13:15:57+03:00

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Региональное отделение «Союза пенсионеров Росси» совместно с международной общественной организацией «Центр духовной культуры», культурно-выставочным центром «Радуга» (г.Самара), управлением образования и науки, управлением культуры и архивного дела Тамбовской области, спонсорской поддержке разработали проект «Караван искусств». Он заключается в организации мобильной передвижной выставки копий художественных работ выдающихся мастеров мирового уровня. Речь идет о картинах Рафаэля Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Тициана, Веронезе, Веласкеса, Монэ, Гойи, Ренуара, Ван Гога, Айвазовского, Рериха и др.

- Удаленность от центра не позволяет многим жителям сельской глубинки посещать музеи и выставочные залы, говорят в региональном отделении ПФР. - Поэтому организация передвижных выставок в районных музеях, школах, культурно-досуговых центрах порой единственная возможность общения с искусством.

Организация мобильной выставки – не единственная цель мероприятия. Проектом предусматривается создание Центра волонтерского экскурсионного движения из пенсионеров Тамбовщины. В Центре будет избран Методический совет, который направляет и координирует работу Школы экскурсоводов. По результатам индивидуального собеседования будет сформирована группа пенсионеров в количестве 15 человек, желающих стать экскурсоводами, что позволит им после успешного обучения и усвоения знаний проводить в дальнейшем экскурсии в ходе организации передвижных тематических выставок на площадках Тамбова и региона в целом.

Выставки картин с большим успехом уже прошли в Тамбове, Котовске, поселке Строитель и в ближайшие недели пройдут практически во всех районных центрах области.

ИСТОЧНИК KP.RU