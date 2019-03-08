На Тамбовщине появятся пять новых ФАПов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-08T13:04:21+03:00

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В селе Кочетовка Мичуринского района завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Объект планируют сдать до конца марта. Для удобства жителей фельдшерско-акушерский пункт решили разметить в административном центре села, рядом с районным Домом культуры, школой, детсадом. В настоящее время смонтированы стены, крыша, установлены оконные блоки, подведены газ и вода. Здесь обустроят холл для ожидания пациентов, кабинеты для приема детей и взрослых пациентов, процедурный и прививочный кабинеты. После сдачи объекта будет благоустроена и прилегающая территория. Новый ФАП станет обслуживать более 1,2 тысячи жителей, в том числе более 200 детей, проживающих в Кочетовке и деревне Гостеевка.

- Вести приём и оказывать медпомощь будут два фельдшера, - говорит главный врач Мичуринской ЦРБ Константин Августюков. - Помимо фельдшеров принимать пациентов будут и врачи-специалисты Мичуринской ЦРБ, для чего в ближайшее время составят график выездных приемов. О визите врачей жителей проинформируют заранее.

ФАП в Кочетовке – один из пяти новых объектов сельского здравоохранения, строительство которых приходится на этот год.

ИСТОЧНИК KP.RU