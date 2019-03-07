2019-03-07T11:32:19+03:00
Происшествия

Преступную группу, воровавшую продукты из тамбовских магазинов, задержали в Московской области

Это четверо мужчин, проживающих в разных регионах страны
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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6 марта в Московской области сотрудники ГИБДД по ориентировке мичуринских полицейских задержали автомобиль «Форд Фокус», в салоне которого находилось четверо мужчин. Они подозреваются в совершении серии краж из супермаркетов Мичуринска.

- Мужчины проносили товар под одеждой и в карманах без оплаты мимо кассы. Предварительный ущерб, нанесенный мичуринским магазинам, составил около 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Благодаря изученным видеозаписям и опросу персонала магазинов, удалось составить фотороботы подозреваемых и марку автомобиля, на котором они передвигались.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

За задержанными в Московскую область выехали полицейские из Мичуринска.

- Как пояснили подозреваемые, похищенные продукты - алкогольные напитки, кофе - они продавали прохожим. Установлено, что эти мужчины проживают на территории Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Отрабатывается их причастность к другим похожим преступлениям, - отметили в полиции.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ «Кража», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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