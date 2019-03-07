Два человека погибли в аварии на тамбовской трассе
Столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль
В страшном ДТП погибли два человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезная авария произошла ранним утром 6 марта, на 143 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, в 6 часов 30 утра 58-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем «ГАЗ-3302», за рулем которого был 28-летний водитель.
- В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Lada Kalina» погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU